Week-end du 1er mai : des routes chargées en Normandie

Un week-end prolongé de 3 jours combiné avec la fin des vacances scolaires pour la zone C (région parisienne) et la deuxième semaine pour lazone B (Haute-Normandie et Centre), le trafic routier sera dense ce week-end dans la région.

Bison Fûté classe en Orange les routes de l'Ouest ce jeudi et vendredi.

Ce sera Rouge, dimanche sur les routes dès le milieu d’après-midi pour les retours.

Des conditions de circulation qui seront dégradées par des prévisions météo médiocres.

Sur les routes, les gendarmes et policiers resteront mobilisés contre l’insécurité routière…. vitesses excessives, alcool, stupéfiants ou téléphone au volant.