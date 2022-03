Paris (AFP). Viols en Centrafrique: 14 militaires mis en cause

Quatorze militaires français sont mis en cause et une petite minorité d'entre eux a été identifiée dans l'enquête conduite par le parquet de Paris sur de possibles abus sexuels sur des enfants commis par des soldats en Centrafrique, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Parmi ces militaires, "très peu" ont été identifiés, a précisé cette source à l'AFP, sans en dévoiler le chiffre précis. Quant aux mineurs témoignant contre les soldats, on en dénombre six à ce stade de l'enquête, âgés de 9 à 13 ans, dont quatre se disent victimes directes et deux se disent témoins de faits d'abus sexuels.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire