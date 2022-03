L'attaquant caennais Sloan Privat n'y est pas allé par quatre chemins pour présenter la rencontre Nice-Caen. "Il reste quatre matchs à jouer, quatre finales. Maintenant, ça va etre la guerre."

Nice-Caen : "Maintenant ça va être la guerre" pour Sloan Privat

Après une première partie de saison compliquée à titre personnel, gêné par des blessures, l'ancien Sochalien a su trouver sa place sur le front de l'attaque des "Bleu et Rouge", malgré un temps de jeu plus réduit ces derniers temps. "Mes joueurs ne sont pas en concurrence, notamment sur le front de l'attaque entre Sloan Privat et Emiliano Sala", rappelait encore le coach caennais Patrice Garande, ce jeudi 30 avril en conférence de presse. "Sur les 14 derniers matchs, ils ont chacun été sept fois titulaire."

Sur le banc de touche au coup d'envoi des deux derniers matchs du Stade Malherbe, Sloan Privat pourrait être titularisé samedi à Nice. "Je me sens très bien physiquement, j'ai envie de beaucoup donner. Au coach de faire ses choix, je suis avant tout là pour l'équipe", indique le principal intéressé qui explique la baisse de régime actuel du Stade Malherbe, par "tous les efforts qu'il a fallu fournir après la trêve pour revenir dans la course au maintien. Maintenant, ça va se jouer au mental."