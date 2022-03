Egalement pompier volontaire à Pont-d'Ouilly, ce secouriste de 33 ans part au sein de l'association Aides Actions Internationales Pompiers. "Quand on prend conscience via les médias que la catastrophe prend une certaine ampleur, on commence à préparer une éventuelle équipe prête à partir, avant que le pays n'en appelle à l'aide internationale pour véritablement partir." Expérimenté après des interventions similaires à Haiti en 2010 ou aux Philippines en 2013, il connait très l'objectif de ce voyage d'une dizaine de jours...

Un pompier de Ifs part porter secours au Népal Impossible de lire le son.

Il est pour l'heure, le seul pompier calvadosien à aller gonfler les rang de l'aide internationale qui se met en place au Népal. Deux de ses collègues pourraient suivre la semaine prochaine.

Retrouvez l'interview complète de ce pompier invité dans le cadre de l'émission "L'invité de la rédaction"