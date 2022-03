4 hommes âgés de 20 à 48 ans et 2 femmes de 22 et 27 ans ont été interpellés ce mercredi 29 avril dans l'Orne, le Calvados et la Mayenne : ils sont soupçonnés de quelques 200 vols et cambriolages dans l'Orne, la Manche, la Mayenne, la Sarthe et l'Ille est Vilaine.

C'est l'interpellation à Oisseau le Petit de 3 individus en juin de l'année dernière à bord d'une voiture volée, qui a amené à ces arrestations.