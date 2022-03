Paris (AFP). La consommation des ménages en nette augmentation au 1er trimestre

La consommation des ménages en biens a nettement augmenté (+1,6%) au premier trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent, une très bonne nouvelle pour la reprise économique tant attendue, a annoncé l'Insee jeudi. Cette augmentation, liée à une hausse de la consommation d'énergie et de biens durables, cache néanmoins en mars le premier repli mensuel(-0,6%) depuis quatre mois, en raison d'une chute des dépenses d'énergie, a précisé dans un communiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques. La consommation en biens qui avait été annoncée quasi stable en février (+0,1%) par rapport à janvier a été révisée par l'Insee à la hausse (+0,2%). A l'inverse, celle de janvier a été révisée à la baisse, passant de +0,7% à +0,6% par rapport à décembre. La consommation des ménages en énergie a fléchi en mars de 3,2% après trois mois de hausse continue, avec une nette contraction des dépenses en fioul, en électricité et en gaz. En revanche, sur l'ensemble du trimestre, la consommation d'énergie a bondi de 4,4% par rapport au dernier trimestre 2014. La consommation des ménages en biens durables (équipements de logement, automobiles) s'est de plus accélérée au premier trimestre (+1,8% après +0,5%) surtout en raison des achats d'automobile (+2,5%). En mars elles a augmenté de 1% après une stabilité en février. Les achats de textile, habillement et cuir se sont également accélérés au premier trimestre (+2,8%) malgré un repli de 3,3% en mars. Selon l'Insee, les dépenses en autres biens fabriqués ont accéléré au premier trimestre (+1,1%) et sont restées stables en mars (+0,1%) La consommation alimentaire enfin a connu un léger rebond en mars (+0,2%), du fait selon l'Insee des dépenses en tabac, mais est restée quasiment stable (+0,1%) au premier trimestre.

