Deux bobbies à Cherbourg

Depuis mercredi 17 mars, deux policiers du Dorset (Angleterre), plus connus sous le nom de Bobbies, rencontrent le public cherbourgeois et parlent de leur métier. Grâce à l'association Travelling, Barry et Pauline sont intervenus hier auprès du Grand public salle Paul Eluard. Leur tournée continue ce jeudi 18 avec les lycées et écoles primaires, pour la plus grande joie des petits. Une visite à leurs collègues du commissariat de Cherbourg est également prévue, avant leur retour demain en Grande-Bretagne.



