Demandez le programme des 24H Motonautiques de Rouen : c'est parti!

Le top départ de la course est donné par Pierre Gasly, parrain de l'événement, le 1er mai à 10h. "Des séances de dédicaces et des interviews sur le podium sont organisées sur les deux jours", précise Olivier Allaire, bénévole. Pour les enfants, manèges et pêche au canard sont placés face au paddock et sur la prairie Saint-Sever. "Des animations sont également proposées par la Région tout au long de la manifestation." Et pour la première fois, la boutique officielle des 24H est installée sous le pont Boieldieu.

Les fans de l'épreuve peuvent également venir en famille. Cette année, l'association Citémômes est partenaire des 24H Motonautiques. Les petits et les grands enfants peuvent se diriger vers la tente des petits pirates où ils sont accueillis gratuitement autour d'activités manuelles. Fabrication d'accessoires des pirates à travers dessins, découpages et collages leur sont proposés. Des tatouages de pirate ou de sirène peuvent également être réalisés pour 2€. Et une fois parés comme des pirates, les enfants prennent la pose devant l'objectif "photo booth".