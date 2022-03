Jakarta (AFP). Serge Atlaoui anéanti après les exécutions en Indonésie

Le Français Serge Atlaoui, condamné à mort pour trafic de drogue en Indonésie, est "anéanti" et "inquiet" après l'exécution de huit autres condamnés à la peine capitale, a déclaré à l'AFP son épouse, dénonçant "l'acharnement" du procureur général contre son mari. "Il est anéanti car il espérait que les condamnés seraient sauvés comme lui l'a été", a déclaré Sabine Atlaoui, en référence au sursis obtenu au dernier moment par le Français qui figurait initialement sur la liste des huit exécutés à Nuskambangan, "l'Alcatraz indonésien", parmi lesquels sept étrangers. En revanche, "il a été très heureux d'apprendre que (la condamnée philippine) Mary Jane Veloso a été sauvée, ce qui prouve que les efforts peuvent payer jusqu'au dernier moment", a ajouté Mme Atlaoui, contactée par téléphone depuis Cilacap, ville portuaire face à l'île de Nusakambagan, où son mari est incarcéré depuis sa condamnation en 2007. La Philippine a été retirée de la liste à la dernière minute après qu'une personne soupçonnée de l'avoir recrutée pour transporter de la drogue en Indonésie s'est rendue aux autorités aux Philippines, développement qui a entraîné de nouvelles investigations. "L'espoir est là, il y a une écoute de la part du président indonésien", a souligné l'épouse du Français, condamné pour un trafic de drogue qu'il a toujours nié. Serge Atlaoui reste cependant "angoissé" et subit une "torture psychologique" provoquée par le procureur général d'Indonésie, Muhammad Prasetyo, qui multiplie les interventions dans les médias pour dire que le Français sera exécuté rapidement, et seul, si son recours administratif est rejeté, a estimée Mme Atlaoui. "C'est de l'archarnement, de la barbarie pure et simple", a-t-elle dit. Serge Atlaoui conteste devant la justice l'absence de motivation dans le rejet de son recours en grâce par le président indonésien, Joko Widodo. Une procédure a été rejetée en première instance, mais le Français a fait appel. Aucune date d'audience n'a été fixée pour le moment. Le parquet général avait indiqué mardi à l'AFP que cette procédure prendrait encore "au moins deux semaines". Par ailleurs, "tout l'effort diplomatique continue" pour éviter l'exécution de Serge Atlaoui, a déclaré mercredi le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, lors d'un conseil des ministres.

