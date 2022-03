Rome (AFP). Italie: soir de Scudetto pour la Juve lors de la 33e journée

La Juventus Turin a une nouvelle occasion d'enlever son quatrième titre d'affilée de championne d'Italie, mercredi contre la Fiorentina, pour la 33e journée, mais le "Scudetto" ne peut de toutes façons plus lui échapper. - Mathématiques échoué contre le Torino (2-1) dimanche, mais seules quelques équations séparent la Juve de son 31e titre. Si elle bat la Fiorentina et que la Lazio Rome (2e) ne s'impose pas contre Parme, la "Vieille Dame" coiffera une nouvelle couronne. Même en cas de nul contre la "Viola", la bande à Pirlo peut verrouiller la première place, mais il faudrait que la Lazio perde et que ni l'AS Rome (3e) ni Naples (4e) ne s'imposent, respectivement à Sassuolo et Empoli. Dans ce cas, la Juve ne serait championne que devant sa télé, puisque Naples joue jeudi. Avec 15 points d'avance et cinq matches à jouer, la Juve devancerait les deux Romaines à la différence de but particulière. Dans l'immédiat, la Juve travaille cependant bien plus l'éducation physique que les mathématiques. Elle doit préparer au mieux sa demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, avec match aller à Turin le 5 mai. Le diesel Andrea Pirlo doit poursuivre sa montée en régime depuis son retour de blessure. Paul Pogba n'est pas encore prêt pour l'aller mais pourrait jouer le retour le 13 mai à Bernabeu. Massimiliano Allegri devrait opérer un peu de roulement dans son effectif, mais il faut éviter une deuxième contre-performance d'affilée pour préserver la confiance avant la demie. - Deux places pour trois La course aux deux autres tickets italiens pour la Ligue des champions a été relancée par la lente dégringolade de la Roma et le coup de frein de la Lazio. Du coup, Naples est revenu sur les talons des s?urs ennemies, à 2 points des "Giallorossi" et 3 des "Biancocelesti". Passée deuxième, la place qui donne un accès direct à la C1, la Lazio a manqué une balle de break en étant tenue en échec par le Chievo (1-1). Elle a un deuxième match à domicile contre Parme, virtuel relégué, pour se refaire. La Roma se déplace à Sassuolo, l'équipe qui inaugura le 6 décembre la fatale série de nuls au stade Olympique (7 en 9 matches) qui a plombé l'équipe de Rudi Garcia. Le Napoli ne joue que jeudi, à Empoli, et saura ce qu'il lui reste à faire pour rester dans la course. - Les adieux de Parme L'inéluctable relégation de Parme pourrait être prononcée dès mercredi, si l'Atalanta Bergame s'impose à Cesena, autre relégable. Les "Ducs" comptent 15 points de retard sur les Bergamasques et ont perdu la confrontation directe (1-0/0-0). Ils ne pourraient plus refaire leur retard en cinq matches. Mais la descente de Parme, en faillite, reste aussi certaine que le titre de la Juve. Là aussi, ce n'est qu'une question de date. Cesena, avec 8 points de retard sur l'Atalanta, joue sa toute dernière carte.

