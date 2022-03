La start-up rouennaise PlugMed lauréat du Concours Mondial de l'innovation

Avec ces 2 millions d'euros supplémentaires, la start-up gérée par le Dr Pierre Sabin, le Pr Pierre-Yves Litzler et Louis de Lillers va pouvoir développer son projet Géroneph, à découvrir en détail ici. PlugMed avait déjà remporté la première phase du concours en juillet 2014, ce qui lui avait permis d'amorcer le projet. Dernière étape possible : remporter la phase "de développement et d'industrialisation" du concours, phase qui permettra d'accéder à de nouveaux crédits.

La Région, chargée du développement économique, a soutenu à hauteur de 500 000 € cette start-up. Nicolas Mayer-Rossignol, son président, salue "l'audace de l'équipe du Dr Pierre Sabin, du Pr Pierre-Yves Litzler et de Louis de Lillers", une audace qui "fait rayonner l'innovation made in Normandie au-delà de notre région. Ce trophée est aussi la reconnaissance de notre politique régionale de soutien à l'innovation".