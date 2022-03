Marion Cotillard et Léa Seydoux dans le prochain film de Xavier Dolan

Adaptation d'une pièce du dramaturge français Jean-Luc Lagarce, "Juste la fin du monde" raconte l'histoire d'un écrivain qui retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Sa visite va faire ressurgir des tensions familiales.

Le tournage du film commencera d'ici la fin mai.

"Je suis emballé par "Juste la fin du monde". La perspective de travailler avec ces acteurs m'enchante, bien évidemment", écrit Xavier Dolan, cité dans le communiqué.

"Rassembler tous les acteurs dans la même pièce fut un casse-tête chinois de qualification olympique, mais tous les sacrifices paraissent futiles quand je pense que je vais me retrouver dans le même espace artistique que ces cinq individus si extraordinaires, si créatifs", ajoute le cinéaste de 26 ans, récompensé par le prix du jury à Cannes l'an dernier et le César du meilleur film étranger cette année pour "Mommy".

Xavier Dolan commencera ensuite la pré-production de son septième film, "The Death and Life of John F. Donovan", son premier film tourné en anglais, avec Jessica Chastain et Kit Harington (de la série "Game of Thrones").

"Je suis très enthousiaste à l'idée de tourner John F. Donovan, mais le film n'étant prévu qu'à l'automne prochain, je voulais d'ici là garder la main et retrouver le terrain de jeu du plateau de tournage avant de démarrer la grosse machine que sera Donovan", souligne le réalisateur.

Xavier Dolan sera membre cette année du jury du 68e Festival de Cannes, qui se déroulera du 13 au 24 mai.