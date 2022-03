Paris (AFP). Ligue 2: Troyes monte en L1 

Mené par Angers puis réduit à dix, Troyes a arraché en fin de match la victoire (2-1) synonyme de montée en L1, mardi au stade de l'Aube lors de la 34e journée de L2. L'Estac, qui possède 13 points d'avance sur Dijon à quatre journées de la fin, ne peut plus être rejointe et file même vers le titre de championne de L2. C'est le Camerounais Bienvenu qui a offert la montée tant attendue à ses bruyants supporteurs à six minutes de la fin du match. Très brouillons en première période, les Troyens ont semblé paralysé par l'enjeu et ont logiquement concédé un but, avant de réagir magnifiquement après la pause. Malgré l'exclusion rapide de Koné (49e), ils ont égalisé sur penalty par l'infatigable capitaine Nivet (61e) avant de prendre l'avantage face à des Angevins qui ont perdu leurs moyens. Dès le coup de sifflet final, tout le staff a rejoint les joueurs sur la pelouse pour célébrer la montée, la troisième pour Furlan en tant qu'entraîneur de Troyes (après 2005 et 2012), et effectuer un tour d'honneur sous une pluie de Champagne. Le stade, bien qu'à moitié vide (10.351 spectateurs), et le speaker déchaîné pouvaient communier avec les joueurs qui ont obtenu une récompense méritée au terme d'une saison quasi-parfaite. Dès le début du match, Troyes avait essayé de prendre le jeu à son compte, sans trop de réussite avec Ben Saada, qui tirait au-dessus (24e). - Troyes joue à dix - Angers, dangereux en contre, allait ouvrir le score sur sa première occasion. Après un corner mal repoussé, Camara décochait une superbe frappe à ras de terre qui trompait Petric (0-1, 31). Alors que l'Estac tentait de réagir, Angers était proche de doubler la mise en contre. Le latéral gauche Bouka Moutou, envoyait une frappe lointaine au pied du poteau gauche du gardien troyen (39e). Juste avant la pause, Troyes frôlait l'égalisation. Après un corner mal dégagé, Ben Saada envoyait un missile sur la barre de Butelle (45e). Au retour des vestiaires, l'Estac était métamorphosée et se ruait à l'attaque. Malheureusement, Koné était exclu dès la 49e minute pour un tacle dangereux sur Manceau et compliquait la tâche de ses partenaires. Troyes dominait pourtant les débats et se procurait deux occasions coup sur coup par Bienvenu, qui ratait sa tête (56e) avant de tirer au-dessus (57e). Les Aubois étaient finalement récompensés grâce à un penalty obtenu par Darbion et transformé par l'infatigable capitaine Nivet (1-1, 61e). Bienvenu, encore lui, manquait le cadre alors qu'il était en position idéale (66e). Quelques minutes plus tard, le Camerounais se rattrapait en profitant d'un cafouillage dans la surface pour délivrer un stade de l'Aube en fusion (2-1, 84).

