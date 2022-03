Paris (AFP). Ligue 1: Paris avec une charnière Thiago Silva-David Luiz contre Metz

Thiago Silva fait son retour en tant que capitaine dans l'équipe du Paris SG, associé à David Luiz en charnière centrale, pour la réception de Metz, mardi en match en retard de la 32e journée de L1. Le stoppeur brésilien s'était blessé à une cuisse lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le Barça il y a deux semaines. Il retrouve pour l'occasion David Luiz, son partenaire de la Seleçao lors du Mondial-2014, plutôt que Marquinhos ménagé sur le banc. Sur les côtés, ce seront donc Gregory Van Der Wiel à droite et Lucas Digne à gauche, qui complèteront la défense, devant Nicolas Douchez dans les buts en l'absence de Salvatore Sirigu forfait. Au milieu de terrain, Laurent Blanc a en revanche aligné son trio indéboulonnable Verratti-Motta-Matuidi, pour ce match de la plus haute importance puisqu'il peut permettre à Paris de prendre les commandes du classement en cas de match nul ou de victoire, aux dépens de Lyon l'actuel leader provisoire. Enfin en attaque, alors que Zlatan Ibrahimovic purge son 3e et dernier match de suspension, c'est Edinson Cavani qui occupera la pointe axiale, épaulé sur les côtés par Javier Pastore et Ezequiel Lavezzi, renaissant samedi dernier avec un triplé contre Lille (6-1). Les équipes: Paris SG: Douchez - Van Der Wiel, Thiago Silva, David Luiz, Digne - Verratti, Motta, Matuidi - Pastore, Cavani, Lavezzi Metz: Mfa - Metanire, Milan, Palomino, Lejeune - Kashi, Sassi - Sarr, Malouda, Ngbakoto - Maïga

