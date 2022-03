Découvrez la vidéo "teaser" des 20 ans du festival Art Sonic, avec avec Shaka Ponk, The Avener, Naâman, Jabberwocky...

Après une 19ème édition marquée par la participation de près de 12.000 festivaliers, le festival Art Sonic se déroulera cette année les 24 et 25 juillet à Briouze pour fêter ses 20 ans. Au programme, vous retrouverez notamment sur scène Shaka Ponk, The Avener, Les $heriff, Naâman, Hollie Cook, Jabberwocky, Alb, Salut c'est cool ou encore Gaspard Royant. Comme tous les ans, le festival fait aussi une belle part à la scène musicale normande avec cette année les caennais de Gomina et les flériens de Two Bunnies In Love.

A 3 mois du début du festival, Art Sonic a dévoilé son premier teaser, réalisé par William Lebras avec en fond musical le titre Golden Chains de Alb featuring The Shoes.

Découvrez le teaser de cette 20ème édition ! Plus d'informations par ici.