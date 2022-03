Au moins 33 000 embauches prévues en Basse-Normandie en 2015

Parmi les établissements situés dans la région, 17,1 % (contre 16,9 % en 2014) envisagent de recruter au moins un salarié au cours de l’année 2015. Cette proportion est sensiblement plus élevée que la moyenne dans l’industrie manufacturière (20,0%), et géographiquement dans les bassins de Caen (19,9%) et du Sud Manche (19,2%). Au total, 33 000 embauches sont espérées au sein des 6 250 entreprises qui ont indiqué vouloir créer un poste au sein de leur structure.

Deux-tiers de ces projets sont issus d’établissements de moins de 50 salariés. Le secteur des services demeure le premier pôle de recrutement en Basse-Normandie, concentrant plus des deux tiers du total des projets (68%). L’hôtellerie-restauration, rassemble à elle seule 16,0% des embauches, majoritairement des saisonniers. Le secteur du commerce représente le deuxième contributeur, étant à l’origine de près de 3 700 projets de recrutement (11 % des intentions d’embauche). C’est dans le bassin de Bayeux (53,4%) que la proportion de projets saisonniers culmine, suivis des bassins de Lisieux Honfleur (48,8%) et du Sud Manche (47,7%).