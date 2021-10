Mine d'or TV

M6 vous avait fait revivre la série Beverly Hills avec son remake 90210, voici maintenant celui de Melrose Place, plus de 20 ans après! A partir du mercredi 16 mars prochain à 15h15 vous pourrez découvrir de nouvelles têtes et des personnages bien connus. Dans ce remake sobrement appelé Melrose Place nouvelle génération, vous retrouverez en effet Jane et Michael Mancini, Jo Reynolds, ou encore Heather Locklear la torride blonde Amanda Woodward. Aux Etats Unis, la série a fait un bide. Il n'y a du coup qu'une saison à découvrir.

Un événement arrive dans quelques jours sur TF1, qui ravira tous les fans de la série « Les experts ». Il y aura ainsi pour la 1ère fois la réunion des 3 franchises de la série. Une enquête commune sera en effet menée par les équipes des experts Manhattan, Las Vegas et Miami. L'enquête débuter à Miami avec la découverte de morceaux des cadavres de deux jeunes femmes différentes, se poursuivra à Manhattan, pour se terminer à Las Vegas, dans ce qui semblerait être une affaire de prostitution. TF1 diffusera les 3épisodes à la suite le dimanche 13 mars à 20h45.

Olivier Marchal reprend du service sur TF1. L'ancien policier avait créé pour la chaine la série « Flics » en 2008. Malgré quelques différends entre deux avec la chaine, il propose une saison 2 dans laquelle il apparaitra au casting. Olivier Marchal campera le temps de quatre épisodes un chef de gang sans pitié, avec en face le duo Frédéric Diefenthal et Yann Sundberg, alias Constantine et Yach, qui fera tout pour l'arrêter. Le tournage débute lundi et sera diffusée dans le courant de l'année.

Par contre sur canal+ où il a créé Braquo, il ne sera plus devant la caméra et se « contentera » d'écrire la saison 2 dont le tournage devrait débuter en mars.



On termine avec une info sur Hélène Rollès. Avant son retour sur TMC dans les mystères de l'amour, la suite des vacances de l'amour qui étaient déjà la suite de Hélène et les Garçons. Elle a enregistré de nouvelles chansons, qu'elle a elle-même écrite et composé. Son 1er single se veut engagé, voici un extrait: