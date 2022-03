Renault Cléon embauche 100 CDI

Ces 100 embauches font aprtie du plan de 1000 recrutements annoncé par le PDG de Renault Carlos Ghosn en février dernier. Ces nouveaux salariés vont renforcer les équipes existantes et permettre la fabrication du moteur électrique 100% Renault, le R 240. Ce nouveau moteur fait l'objet de 50 millions d'euros d'investissements depuis 2011.

Mendi Ammad, directeur de l'usine seinomarine, est enthousiaste : « C’est avec une grande joie que nous annonçons l’embauche de 100 CDI dans l’usine de Cléon. C’est une très bonne nouvelle pour l’usine et pour le bassin d’emploi. Ces recrutements vont nous permettre de renforcer le haut niveau de compétences déjà existant sur le site et reconnu par l’Alliance et nos partenaires.»

Chaque année, plus d'un million de moteurs et boîtes de vitesses sont produits à Cléon, 65% de cette production étant exportée.