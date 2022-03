Paris (AFP). Ligue 1: Paris peut prendre la main contre Metz

Personne n'aurait sans doute parié un euro là-dessus en début de saison, mais c'est un match contre Metz, mardi soir (21h00) au Parc des Princes, qui pourrait être le tournant de la saison du Paris SG dans la course au titre. Le raisonnement lié à ce match en retard de la 32e journée est simple: si Lyon et Paris, actuellement à égalité de points au sommet du championnat (l'OL est premier grâce à sa meilleure différence de buts), gagnent tous leurs matches d'ici la fin de la saison, c'est le PSG qui sera titré, grâce à cette rencontre contre Metz. L'affiche s'annonce des plus déséquilibrées. Le club de la capitale vient de tourner la page de la Ligue des champions (élimination en quarts contre Barcelone) avec une leçon donnée samedi à Lille au Parc des Princes (6-1), grâce à un triplé d'Ezequiel Lavezzi, un doublé d'Edinson Cavani et un but inaugural de Maxwell au bout de 27 secondes. "On n'est jamais sûrs de rien, mais plus le temps avance et moins il y a de matches, et plus les joueurs, le club, les supporters, sont conscients que les points valent très cher, alors j'espère que la détermination sera la même que contre Lille; et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas", a commenté lundi Laurent Blanc. Cette détermination, c'est celle qui conduirait à un triplé historique. La bande à "Zlatan" (qui sera encore suspendu, pour la dernière fois, contre Metz, pour sa fameuse bordée d'insultes) a déjà gagné la Coupe de la Ligue et aimerait y ajouter le championnat et la Coupe de France, avec une finale à jouer le 30 mai contre Auxerre, club de L2. - "Rien à perdre" - La L2, c'est justement ce qui menace Metz, 19e et avant-dernier de L1. Le calendrier des Lorrains est d'ailleurs infernal avec le déplacement au Parc des Princes mardi et la réception de Marseille vendredi. Ensuite, il y aura un déplacement à Monaco le 16 mai et la venue de Lille le 23 mai ! La seule confrontation directe avec un concurrent pour le maintien est programmée le week-end du 9 mai avec un match contre Lorient à Saint-Symphorien. Quand l'AFP a demandé à Florent Malouda, vétéran de 34 ans encore très bon à Bordeaux (1-1) ce week-end, si le Paris SG était un sommet infranchissable, l'ancien joueur de Chelsea a rétorqué: "C'est une montagne mais même l'Himalaya a été franchi !". "Il y a quelque chose à faire. Je pense que le plus gros du travail est psychologique. Nous devons nous mettre vraiment dans la peau d'une équipe qui n'a rien à perdre, en respectant Paris mais pas trop", a encore expliqué celui qui fut habitué aux exploits en L1 quand il jouait à Guingamp, avant de partir à Lyon. Dans les rangs du PSG, Thiago Silva, qui finissait de soigner une cuisse et avait assisté à la démonstration contre Lille depuis les travées du Parc des Princes, fait son retour dans le groupe. Salvatore Sirigu, touché à un pied, et Serge Aurier, blessé à une cuisse, ont déclaré forfait pour ce match. Le gardien italien et le défenseur ivoirien, sortis en cours de match contre Lille, avaient été remplacés par Nicolas Douchez et Gregory Van der Wiel. Yohan Cabaye, dont Blanc n'avait pas parlé en faisant le tour des pépins physiques, n'a pas non plus été retenu.

