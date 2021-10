Quinzaine de l'animation à Caen

Grâce au soutien de la ville de Caen, de l'association 'Tous en scène...à la Haie Vigné� et du centre d'animation Tandem, cette Quinzaine affiche une riche programmation pour petits et grands. Entre jeux en famille, théâtre ou concerts, ateliers et rendez-vous oniriques autour de contes, voici une belle opportunité de renouer avec un esprit de quartier !



Les festivités débuteront samedi avec un café lecture à la bibliothèque de Venoix, l'occasion de faire partager ses coups de cœur. C'est bien la convivialité qui sera mise en avant tout au long de cette Quinzaine, comme pour ce déjeuner partagé prévu jeudi 10 mars. Et pour clôturer les festivités un vide-grenier sera aussi organisé dimanche 13 mars à la Maison de Quartier de Venoix.



Pratique : Du samedi 26 février au 13 mars. Maison de Quartier de Venoix, 18 Avenue des Chevaliers. Tél. 02 31 74 48 70.



