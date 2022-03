Une Rouennaise adaptée à Hollywood

Le long-métrage sera coproduit avec les Français de Source films Sébastien Fechner et Maeva Gatineau. "L'adaptation des Gens heureux lisent et boivent du café était déjà en préparation depuis de longs mois, mais ça fait un drôle d'effet quand ça devient officiel", avoue la romancière rouennaise. Un livre vendu à 300 000 exemplaires en France, déjà traduit dans une vingtaine de pays. Une bonne nouvelle qui coïncide avec la sortie jeudi 23 avril de La vie est facile, ne t'inquiète pas, dans lequel le lecteur retrouve Diane. Déjà, Agnès Martin-Lugand travaille sur un quatrième roman. "Mais j'essaye de bien me concentrer sur la sortie de mon livre. Je suis curieuse et fébrile à l'idée des retours de mes lecteurs."