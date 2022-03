Tendance Foot : l'intégrale Coupes et Championnats en Basse-Normandie !

Ce week-end, outre le CFA2, la Coupe de Basse-Normandie a vu son dernier carré se former mais on mettait aussi à jour les Championnats en Ligue avec un passage en revue complet des résultats et classements en DH, DSR, DHR et PH ! C'est rien que pour vous, chaque dimanche sur Tendance Ouest dès 18h !