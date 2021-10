KEZIAH JONES et STROMAE confirmés au Festival Beauregard

Keziah Jones, bluesman cosmopolite est un artiste capable de mêler blues, soul et funk pour créer un style propre : le blufunk.

Artiste incontournable à voir en live, Keziah Jones proposera un set avec on l'espère son titre phare: RYTHM IS LOVE.



STROMAE, que vous avez pu découvrir sur Tendance Ouest avec son entêtant "Alors on danse" partagera la scène avec Keziah Jones, Kasabian ou encore les ZZTOP.



Info : STROMAE pour ceux qui n'aurait pas perçu le jeu de mot fait MAESTRO en verlan :)





