Francfort (AFP). Deutsche Bank veut réduire ses coûts de 3,5 milliards d'euros d'ici 2020

Deutsche Bank, première banque allemande, a dévoilé lundi matin les détails de sa nouvelle stratégie d'ici 2020, qui prévoit de réduire de 3,5 milliards d'euros supplémentaires les coûts ainsi qu'un vaste recentrage de ses activités. Pour atteindre ce résultat, le groupe basé à Francfort (ouest), confronté aux défis des taux bas, d'une concurrence accrue et d'une régulation de plus en plus stricte, veut simplifier ses structures, accroître ses contrôles internes et améliorer l'efficacité de ses activités, a-t-il précisé dans un communiqué. La banque au logo bleu avait par ailleurs annoncé vendredi son intention de se défaire de sa filiale de détail Postbank. Cette division, jugée trop peu rentable par les analystes, doit être introduite en Bourse d'ici fin 2016, a indiqué Deutsche Bank, qui entend se séparer d'au moins la majorité du capital. La banque, dont le précédent plan stratégique "2015+" prévoyait déjà une réduction drastique des coûts, entend également réduire le nombre de pays dans lesquels elle est actuellement présente, ainsi que réduire de 130 milliards d'euros l'exposition aux risques de sa banque d'affaires, dont le bilan se montait à quelque 900 milliards fin mars. En parallèle, la banque entend investir massivement dans le développement de son offre numérique et accélérer la croissance de ses activités de gestion de patrimoine. "Aujourd'hui marque une nouvelle étape du parcours que nous avons entamé en 2012. Le chemin pour Deutsche Bank est clair. Nous réaffirmons notre engagement à être une banque universelle mondiale en Allemagne", ont commenté dans le communiqué les deux co-patrons de la banque, l'Allemand Jürgen Fitschen et l'Indo-britannique Anshu Jain. Ce plan de bataille doit permettre à Deutsche Bank, créée en 1870 et qui emploie au total plus de 98.000 salariés, dont 45.000 en Allemagne, d'affronter les années à venir alors qu'elle fait face à une rentabilité médiocre au regard de ses concurrents.

