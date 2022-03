Jérusalem (AFP). Jérusalem-est: Israël lance des appels d'offres pour 77 logements de colons

Israël a lancé lundi des appels d'offres pour la construction de 77 nouveaux logements de colons à Jérusalem-est, partie palestinienne de la ville annexée et occupée par Israël, a annoncé l'organisation israélienne La Paix maintenant. Il s'agit de la première annonce de ce genre depuis les législatives du 17 mars, qui ont vu une large victoire du Premier ministre de droite sortant, Benjamin Netanyahu, a indiqué La Paix maintenant. Au cours de sa campagne, M. Netanyahu avait enterré l'idée d'un Etat palestinien s'il l'emportait, et affirmé sa détermination à poursuivre la colonisation, y compris à Jérusalem-est. C'est pourtant là que les Palestiniens veulent établir la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. Les déclarations de M. Netanyahu pendant sa campagne ont été perçues comme un acte de défi vis-à-vis de la communauté internationale et du grand allié américain d'Israël. La communauté internationale considère comme illégale la colonisation, c'est-à-dire la construction d'habitations civiles dans les territoires occupés ou annexés par Israël depuis 1967. M. Netanyahu l'a cependant poursuivie sans relâche à la suite de ses prédécesseurs. Israël estime que Jérusalem est sa capitale unifiée et indivisible.

