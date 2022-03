Marseille (AFP). Marseille: deux hommes tués par balle, un troisième grièvement blessé

Deux hommes ont été tués par balle et un troisième grièvement blessé dimanche matin à l'aube dans une épicerie de nuit des quartiers Nord de Marseille, a-t-on appris de sources judiciaire et policière. Les faits se sont produits vers 05H00. Deux hommes ont alors fait feu avec deux kalachnikov en direction de cet établissement, où sera retrouvé le corps sans vie de l'une des victimes, derrière le comptoir. Dans un local de l'entresol où les deux autres hommes avaient cherché refuge, les secours ont découvert un mort et un blessé.

