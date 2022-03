Baltimore (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: violences à Baltimore après la mort d'un Noir arrêté

Des manifestants s'en sont pris samedi à des voitures de police et à des commerces dans le centre de Baltimore (est des Etats-Unis) en marge du plus grand rassemblement organisé depuis la mort d'un jeune Noir, blessé lors de son arrestation. Plus de 1.000 personnes s'étaient rassemblées dans le calme pendant 90 minutes devant la mairie de Baltimore, pour réclamer que justice soit rendue pour Freddie Gray, 25 ans, décédé des suites d'une fracture des vertèbres cervicales une semaine après avoir été arrêté le 12 avril dans un quartier populaire de cette ville de 620.000 habitants. L'ambiance s'est brusquement détériorée lorsque plusieurs dizaines de manifestants ont pris la direction du stade de baseball Camden Yards, une heure avant le début d'un match Baltimore Orioles-Boston Red Sox. Des images tournées par des chaînes de télévision locales depuis des hélicoptères montrent des jeunes en train de jeter des bouteilles de soda et des canettes sur des policiers, le long du musée des légendes du sport et de la billetterie du stade. "Les manifestants sont désormais en train de casser des fenêtres et de nous lancer des objets", a confirmé la police de Baltimore sur Twitter. "Nous demandons à tout le monde de garder son calme", a-t-elle ajouté. Des manifestants ont été vus en train de piller une supérette, de casser des vitrines et de bloquer des intersections. Une pierre a traversé la vitre de la voiture d'une automobiliste, a rapporté la chaîne WBAL. Un photographe de l'AFP a assisté à la destruction des vitres de cinq voitures de police, avant que la police anti-émeute n'intervienne. Deux personnes ont été arrêtés, a indiqué à WBAL le capitaine de la police de Baltimore Eric Kowalczyk. Un autre porte-parole de la police a estimé que les violences étaient dues à des "poches isolées" d'individus. Plusieurs enquêtes ont été lancées pour élucider les circonstances des blessures de Freddie Gray, dont une fédérale menée par le ministère de la Justice. La police de Baltimore a convenu vendredi que le jeune homme aurait dû recevoir une assistance médicale aussitôt après son arrestation. Les funérailles doivent avoir lieu lundi. Ce décès est le dernier d'une série de bavures qui ont ravivé les tensions raciales ces derniers mois aux Etats-Unis et la polémique sur la brutalité policière, après la mort de plusieurs hommes noirs non armés.

