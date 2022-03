C'est une du discothèque mythique, au bord de la RN13, à Brix, qui fermera ses portes ce samedi soir.

Depuis plusieurs années la fréquentation a baissé, contraignant d'abord les gérants à fermer le vendredi soir avant de tirer aujourd'hui leur révérence...

Ils pourraient être plus de 600 à venir dire au revoir à l'Aston, ce samedi soir. Une soirée de fête... et presque de pélerinage, comme l'espère Valéry, DJ résident depuis 10 ans et compagnon de Véronique Denis, la gérante :

Un dernier verre... une dernière danse à l' AstonClub dans le Cotentin

Dernière soirée ce samedi soir.