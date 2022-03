Football: L'US Queville reçoit la réserve de Lens

Après sa victoire mercredi sur la réserve de Lille 2-1, les canaris reprennent le chemin du championnat à domicile contre les Lensois aujourd’hui 10e du classement.

La tâche ne s’annonce pas facile pour des Quevillais qui affrontent des sangs et or dans une bonne forme en ce moment. Leur dernière victoire: c'était sur le 3e du championnat, Romorantin, qui s’incline alors sur son terrain 2-0. Pour Lens c'est donc une série de sept matchs sans défaite (trois victoires et quatre nuls).

Les joueurs de Manu Da Costa tenteront quant à eux d’enchainer sur une seconde victoire de suite.