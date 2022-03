Marseille (AFP). Ligue 1: Ayew, Alessandrini et Thauvin titulaires avec l'OM face à Lorient

Marcelo Bielsa a choisi de titulariser le Ghanéen André Ayew et les Français Romain Alessandrini et Florian Thauvin lors de la réception de Lorient, vendredi (20h30) en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. La configuration la plus probable, telle qu'annoncée plus tôt dans la journée sur le site de la radio RMC, serait alors de faire évoluer Thauvin à gauche de l'attaque, Alessandrini à droite de l'attaque, et André Ayew en position de latéral gauche, en lieu et place de Benjamin Mendy, forfait sur blessure. Cette configuration, avec Jérémy Morel et Nicolas Nkoulou en charnière centrale et Brice Dja Djédjé sur le côté droit de la défense, serait résolument offensive puisque André Ayew est l'habituel titulaire de l'aile gauche de l'attaque marseillaise. Outre le retour de Dimitri Payet en N.10, Marseille, qui reste sur trois défaites consécutives, évoluera avec deux jeunes joueurs dans l'entrejeu, Giannelli Imbula et Mario Lemina, préféré à Alaixys Romao. Marseille: Mandanda (cap.) - Dja Djédjé, Nkoulou, Romao, A. Ayew - Imbula, Lemina - Alessandrini, Payet, Thauvin - Gignac Lorient: Lecomte - Gassama, Koné, Bellugou, Le Goff - Jouffre (cap.), Ndong, Mostefa, Philippoteaux - Mesloub, J. Ayew Arbitre: Saïd Ennjimi

