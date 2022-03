Sortir dans l'Orne : mardi 28 avril

Ce soir, au Mega CGR de Saint-Saturnin, assistez à l'avant-première du film «Connasse Princesse des Coeurs» avec Camille Cottin. Camille, 30 ans, se rend compte qu'elle n'a pas la vie qu'elle mérite et décide que le seul destin à sa hauteur est celui d'une altesse royale. C'est ce mardi soir à 20h.



Vendredi, emmenez vos enfants participer au rallye famille «Raconte-moi le château» à Bagnoles-de-l'Orne. Plusieurs activités sont proposées en autonomie et en famille. Comptez une participation d'1€ et retrouvez plus d'infos sur Bagnoles-de-l'Orne



Le cirque Amar est à Alençon à la fin de la semaine. Nouveau spectacle 2015 : Transformers, Electra l'Incroyable Femme laser. Représentations vendredi à 15h et 20h30, samedi à 16h et 19h30 et dimanche à 15h au parc des expositions de la ville.