L'Esam Caen-Cherbourg est née

Les avantages : ce nouvel 'établissement public de coopération culturelle”, géré de manière autonome, s'intègre aux grandes écoles européennes et permet de dispenser des formations Bac+5 en conférant le grade de mastère.



“On a tout à gagner dans ce mariage”, explique Eric Langereau, directeur qui coiffe la nouvelle structure bicéphale. “Caen va bénéficier d'une remise à plat et d'une dimension élargie et Cherbourg de la mutualisation des moyens”. Les deux sites, complémentaires, entraîneront la mobilité des enseignants comme des étudiants, toujours en recherche de nouveaux espaces.



L'équipe de formation a débuté jeudi 17 février ses rencontres pour ébaucher un projet pédagogique commun aux deux sites.

Le site de Cherbourg, qui ne disposait auparavant que de diplômes de niveau Bac+3, enseignera jusqu'au niveau du mastère. Et sans doute plus à terme : il sera proposé aux étudiants de prolonger leur études en “post-diplôme” pour se garantir une meilleure insertion professionnelle.



