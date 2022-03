Municipales : Cabourg, Mont-Bertrand et Périgny vont (re)voter pour leurs élus

A Cabourg, les électeurs devront voter dimanche 24 ami pour vingt-sept vacances dans le conseil municipal et huit au sein du conseil communautaire. Les candidats devront s'être fait connaître à la préfecture du Calvados entre le mercredi 29 avril et le jeudi 7 mai 2015 pour le premier tour de scrutin et les 25 et 26 mai 2015 pour le second tour.

Le Conseil d'Etat avait décidé en février dernier d'annuler les deux tours de la dernière élection municipale, après avoir constaté des irrégularités dans les feuilles d'émargement des votants. Seulement quatre voix avaient départagé au second tour Tristan Duval et Pascal Sourbé.

Les communes de Mont-Bertrand, au nord de Vire, et de Périgny, en Suisse normande, se retrouvent dans la même situation. La première doit revoter après la démission, il y a plusieurs mois, de huit des onze élus municipaux ; ils devront être remplacés. La deuxième n'aura besoin d'élire qu'un seul nouveau représentant. Le premier tour est prévu dimanche 24 mai 2015, à la mairie, le deuxième, le cas échéant, le dimanche 31 mai.