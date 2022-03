Deux normands dans la nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1

Bruno et Margot font partie des 20 candidats sur la ligne de départ de l'émission Koh-Lanta Johor dont le premier épisode est diffusé ce vendredi à 20h50 sur TF1. Ils habitent au Havre en seine-Maritime. L'une est étudiante et a 22 ans, l'autre est agent maritime et a 52 ans.

Dès ce soir ils affroteront leurs premiers défis en Malaisie.

Le portrait des deux normands par TF1

Margot est présentée comme une jeune femme sportive au caractère bien trempé.

Margot est une vraie tornade et mène son monde à la baguette ! La jeune fille sait ce qu'elle veut et ne se prive pas de le dire. Sportive, capitaine de son équipe de volley, elle envisage Koh-Lanta Johor comme une compétition qu'elle veut absolument gagner. Pour y parvenir, Margot devra prendre sur elle et essayer d'avoir plus de tact. My TF1

L'autre normand, Bruno est présenté comme une personnalité discrère et charismatique.