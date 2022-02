Paris (AFP). Projet d'attentat: télécommandé de l'étranger Ghlam muet en garde à vue

Les enquêteurs cherchaient vendredi à comprendre l'écheveau de soutiens dont semble avoir bénéficié Sid Ahmed Ghlam, un Algérien de 24 ans soupçonné d'avoir voulu attaquer au moins une église de Villejuif (Val-de-Marne) et qui était "télécommandé de l'étranger". Le jeune homme était toujours en garde à vue vendredi matin à l'hôpital de l?Hôtel-Dieu, à Paris, où il reste "peu disert" face aux enquêteurs, selon des sources policières. Il est "dans une attitude étrange" entre "volonté de parler" mais "comme mû par une force l'obligeant à ne rien dire", ont-elles rapporté. Interpellé dimanche après avoir appelé les secours pour une blessure par balle qu'il a dit s'être faite tout seul, le suspect, connu des services depuis le printemps 2014 pour s'être radicalisé, est interrogé sur son lit d'hôpital. Sa garde à vue, qui a été prolongée jeudi de 24 heures, peut durer six jours - au maximum jusqu'à samedi -, une disposition exceptionnelle prévue par la loi en cas de "risque d'attentat imminent". Trois avocats vont assurer sa défense et doivent à nouveau le rencontrer vendredi. Ahmed Ghlam est soupçonné du meurtre d'Aurélie Châtelain, 32 ans, dont le corps avait été retrouvé dans sa voiture à Villejuif, la ville du Val-de-Marne où le suspect aurait envisagé d'attaquer une ou deux églises. Un crime qui aurait pu être commis pour voler la voiture de la jeune femme afin de mener ses attaques. Une femme de son entourage, âgée de 25 ans, a été interpellée mercredi à Saint-Dizier, en Haute-Marne, où est installée la famille de Sid Ahmed Ghlam. Sa garde à vue a également été prolongée jeudi. Devant les policiers de la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres, saisis de l'enquête avec la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), elle aussi est "peu bavarde". Elle nie que Ghlam ait eu des velléités de se réfugier chez elle sitôt ses crimes perpétrés et veuille l'épouser, ont dit les sources policières. Les enquêteurs ont relevé dans leur entourage un phénomène de "radicalisation" récente mais "assez banale". Plus étonnant, ont expliqué les sources policières, est le profil de Ghlam qui s'affine au fil de l'enquête. C'est "même la première fois", selon les enquêteurs, qu'est révélé en France un projet d'attentat "télécommandé à distance" par "un ou de mystérieux" hommes établis vraisemblablement en Syrie et lui ayant "ordonné clairement" de frapper des églises. - Mystérieux commanditaires - "Ce type d'individu n'agit pas seul", selon le Premier ministre Manuel Valls qui a évoqué "une commande () pour cibler une église". Les enquêteurs évoquent le "comportement sectaire" du jeune Algérien, étudiant apparemment sans histoire d'une école d'informatique vivant dans une résidence étudiante du XIIIe arrondissement de Paris. "Il semblait littéralement sous la coupe" de ses mystérieux commanditaires, relèvent les sources. Ils lui ont indiqué où et comment se procurer l'arsenal - kalachnikovs, pistolet, gilets pare-balles - découvert par la police. Une voiture volée où se trouvait l'attirail à été retrouvée mercredi à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et est passée depuis au peigne fin. Ce sont ses présumés commanditaires qui lui ont indiqué où trouver la clé du véhicule, ont raconté les sources policières. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur une imposante "masse de données informatiques" dont des "messages cryptés" entre lui et la jeune femme en garde à vue. Tout était "fait pour éviter de se faire repérer" et les enquêteurs ne désespèrent pas de "mettre au jour des noms".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire