Paris (AFP). Ligue des champions: les quatre fantastiques au tirage au sort

"Real Madrid, Juventus, Barcelone, Bayern Munich, ça c'est ce qu'on appelle un plateau de demi-finales": l'ex-buteur star anglais Gary Lineker a résumé sur twitter l'excitation des fans de foot avant le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions, vendredi à la mi-journée. . CV de titans Le CV du dernier carré donne le vertige. Avec ces quatre mastodontes du foot du Vieux Continent, il y a 21 Ligues des champions remportées au total. Le Barça s'est qualifié pour la 11e fois de son histoire dans le dernier carré, le Real, tenant du titre, pour la 10e (5e consécutive), le Bayern pour la 9e (4e consécutive). La Juve est en demi-finales pour 6e fois de son histoire. Le club turinois a joué sa dernière finale en 2003 (perdue aux tirs au but contre l'AC Milan) mais il ne faudrait pas en faire pour autant l'équipe la plus abordable du tirage, qui se déroulera au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse). Les nouveaux riches d'Europe, Manchester City et le Paris SG, savent que l'expérience ne s'achète pas. La Juve en a plein ses coffres, dans les gants de Gianluigi Buffon (37 ans, 85 matches en Ligue des champions) et sous les crampons d'Andrea Pirlo (35 ans, 105 matches de Ligue des champions). Carlo Ancelotti, coach du Real, sait lui aussi de quoi il parle avec la C1: contre l'Atletico Madrid, mercredi en quart retour, c'était son 140e match de Ligue des champions sur un banc d'entraîneur. Il n'en a plus que 50 encore pour rejoindre dans l'histoire l'ancien gourou de Manchester United, Alex Ferguson, recordman des techniciens en C1. . Spectacle annoncé Les deux matches aller et retour en quart entre le Bayern Munich et Porto ont débouché sur 11 buts. Porto, qui avait gagné l'aller 3 à 1 chez lui, a déchanté au retour en Bavière, balayé 6 à 1. La bande à Pep Guardiola avait inscrit cinq buts à la mi-temps, une première dans les matches à élimination directe en Ligue des champions. Faire parler la poudre, le Bayern sait faire. C'est la 3e fois dans son histoire qu'il inscrit 5 buts dans une mi-temps en Ligue des champions. Les autres victimes, en phase de groupes, Lille (score final: 6-1) en novembre 2012 et l'AS Rome (score final: 1-7) en octobre 2014 s'en souviennent encore. Tout les fans de foot rêvent évidemment d'un tirage donnant une affiche entre le Barça et le Bayern, les deux machines à marquer, ancienne et actuelle, de Pep Guardiola. . Stars attendues C'est la première fois depuis la saison 2005/06 que les cracks Lionel Messi et son grand rival Cristiano Ronaldo ne marquent pas un seul but en quarts de finale de la C1. C'est une anomalie et il est probable que ces deux phénomènes qui se partagent les Ballons d'or depuis 2008 ne restent pas muets en demi-finales (aller les 5 ou 6 mai; retour les 12 ou 13 mai; finale le 6 juin à Berlin). Les deux hommes sont chacun les membres d'un trio qui fait rêver. Il y a la BBC du Real Madrid (Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo) et le MSN du Barça (Messi-Suarez-Neymar). Mais il ne faudrait pas oublier d'autres étoiles. Andres Iniesta a montré en éliminant le PSG à lui seul pour servir Neymar au quart retour (2-0) qu'il faudrait compter avec lui. Toujours au Barça, Javier Mascherano est ce que les Anglais appellent un "one man army", une armée à lui tout seul. Pour le Bayern et la Juve, les médecins auront une grande responsabilité pour la suite du générique en C1: Franck Ribéry et Arjen Robben sont convalescents en Bavière et Paul Pogba finit de se soigner dans le Piémont. "On ne peut pas prédire le temps dont il (Ribéry) a besoin", a seulement indiqué jeudi Matthias Sammer, le directeur sportif du Bayern, dans le magazine spécialisé Kicker. Avec ces talents complètement rétablis, la fête serait totale.

