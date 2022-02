Bruxelles (AFP). Migrants en Méditerranée: Londres offre trois navires et des hélicoptères

La Grande-Bretagne a proposé jeudi des bâtiments militaires et des hélicoptères pour aider les Européens à contenir le flux de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée, a annoncé le Premier ministre David Cameron. "Comme toujours, la Grande-Bretagne va apporter son aide", a affirmé d'un ton martial M. Cameron, à son arrivée au sommet européen extraordinaire convoqué après la nouvelle tragédie en Méditerranée, qui a fait quelque 800 morts dimanche. "Je vais offrir aujourd'hui le HMS Bulwark", l'un des plus grands navires de guerre britannique, "trois hélicoptères et deux autres navires patrouilleurs", a-t-il ajouté. Mais, "cela implique que les gens que nous repêcherons ou avec lesquels nous aurons affaire seront emmenés vers le pays sûr le plus proche, le plus probablement l'Italie, et qu'ils ne pourront demander immédiatement l'asile au Royaume-Uni", a-t-il aussitôt prévenu. Les dirigeants européens doivent passer en revue un plan d'action en dix points de la Commission européenne. Parmi ceux-ci, le renforcement financier et en navires des opérations de surveillance maritime Triton au large de l'Italie et Poséidon pour la Grèce, mais aussi la capture et la destruction des bateaux utilisés par les passeurs, notamment en Libye. Si ce scénario reçoit l'aval des 28, ce serait une opération militaire sans précédent, la première à être mise sur pied pour combattre l'immigration illégale.

