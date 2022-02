Baptiste Beaulieu ce soir à l'Armitière

Baptiste Beaulieu, jeune médecin, sera à l'Armitière ce jeudi soir pour présenter son deuxième livre Alors vous ne serez plus jamais triste.

Alors que son premier roman Alors voilà a été tiré à plus de 50 000 exemplaires et traduit dans douze pays, Baptiste Beaulieu s'est à nouveau lancé dans l'écriture. Dans son deuxième roman, il met en scène un médecin qui a perdu sa femme et, avec, elle le goût de la vie. Alors qu'il est prêt à se suicider, une rencontre avec une vieille dame excentrique va bousculer ses projets.