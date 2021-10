Caen Event : un bureau des congrès pour la ville de Caen

A l'image de ce qui se pratique déjà dans de nombreuses villes en France et notamment dans l'Ouest, Caen Event regroupe désormais les équipements susceptibles de pouvoir accueillir l'organisation de colloques, séminaires, congrès... Elle est destinée à offrir une vitrine commune pour développer le tourisme d'affaires de la ville, en proposant des offres thématiques groupées.



Cette structure associe désormais huit sites d'accueil d'événements dont elle sera l'interlocuteur unique auprès de leurs organisateurs. Il s'agit du Zénith, du Centre des congrès, du Parc des expositions, du Mémorial, du Conservatoire, du musée des Beaux-Arts, de la Chambre de commerce et du Cargö.



Caen réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros pour ses prestations de tourisme d'affaires. Caen Event veut atteindre des résultats comparables à ceux de villes comme Montpellier : “20 à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 50 millions de retombées indirectes en hotellerie, restauration ” indique le directeur général de Caen- Expo-Congrès.



L'objectif est d'accueillir notamment vingt à trente grands congrès par an, pour devenir l'une des villes-leaders sur le marché national. Avec, en toile de fond, un projet de construction d'un nouveau Centre des Congrès sur la Presqu'ïle de l'Orne.



