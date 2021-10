Bones saison 6 ce soir sur M6.

Nelson Monfort convoqué par Daniel Bilalian. Le patron des sports de France Télévisions attend les explications du journaliste sportif. Il est prévu qu'il prête son image à une filiale d'Areva, Athlenergy. Le problème, c'est que la marque sera le sponsor des championnats d'Europe d'athlétisme qu'il commentera sur France 2, du 4 au 6 mars prochain. Pourtant le journaliste assure avoir eu l'accord de sa direction même si Daniel Bilalian affirme le contraire.



L'acteur Kiefer Sutherland qui incarne Jack Bauer dans 24 heures chrono, devrait revenir dans une nouvelle série « Touch ». Il jouera le rôle du papa d'un jeune garçon autiste capable de lire l'avenir dans une fiction signée du créateur de Heroes (Tom Kring). L'info attend cependant confirmation car l'acteur n'aurait encore rien signé.



C'est vendredi qu'auront lieu les césars 2011 et les nominations sont tombés en début de semaine. Vous découvrirez dès 21h00 en clair sur Canal+ une cérémonie présidée par Jodie Foster qui succède à Marion Cotillard, tandis qu' Antoine de Caunes remplacera Valérie Lemercier et Gad Elmaleh comme maître de cérémonie. Un césar d'honneur devrait d'ailleurs être attribué selon nos informations à Quentin Tarantino pour l'ensemble de sa carrière.



La selection télé de l'expresso pour ce soir, c'est M6 qui nous propose dès 20h45, la saison 6 inédite de Bones. La saison sera diffusée en quasi-simultané avec les Etats-Unis. Rappelez vous, au terme de la saison 5, le couple formé par Temperance Brennan (Emily Deschanel) et Seeley Booth (David Boreanaz) se “séparait”. Le suspense était à son comble pour les fans. Avec la saison 6, l'heure des retrouvailles a sonné. Le premier épisode est à suivre sur M6 ce soir.

