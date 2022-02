Dossier les Hauts-de-Rouen : une crèche "exemplaire" à la Grand'Mare

L'école Dolto transformée provisoirement en crèche dans les Hauts-de-Rouen, c'est bientôt terminé. Le chantier de construction de la crèche Rose des Vents a commencé il y a un mois sur la plaine de l'Aigle, rue Le Verrier.

"Un quartier qui attire"

Un chantier d'importance pour la Ville qui veut remettre à niveau ce quartier : "Cette crèche doit être exemplaire au niveau éducatif avec une salle pour la psychomotricité, une pour des jeux d'eau… C'est un investissement d'ampleur", se réjouit Christine de Cintré, conseillère municipale déléguée en charge de la petite enfance. Opérationnelle pour la rentrée 2016, la crèche pourra accueillir 70 enfants, contre 60 pour la précédente. "Il y a une forte demande pour un accueil en crèche. C'est un quartier qui attire, avec énormément d'enfants", poursuit Christine de Cintré.

Cette réalisation constitue l'un des plus gros investissements du mandat puisqu'elle coûte 4,6 millions d'euros, supportés par la municipalité, le Département, l'ANRU et la CAF. Après le développement des lignes de bus, l'implantation de l'Esadhar et la construction de logements, la Ville continue d'investir dans ce quartier longtemps ségrégé. La crèche doit en être la plus belle vitrine : "Elle doit attirer des enfants du quartier, mais aussi du reste de la ville".