En 2015, le Rétro Festival fera son cinéma

Pour son édition 2015, le Rétro Festival déroulera le tapis rouge au... cinéma. Le septième art sera le thème phare de ce grand rassemblement de voitures anciennes sur la prairie de Caen, qui avait su attirer 20 000 personnes l'an passé et qui aura lieu les 27 et 28 juin prochains. "Nous exposerons, entre autres, la Ford Anglia d'Harry Potter ou la Delorean de Retour vers le futur", présente Philippe Bertin, organisateur de l'événement. Une exposition dédiée aux plus belles voitures du cinéma sera également accessible au grand public.

La DS à l'honneur

Le Rétro Festival fera également un clin d'oeil à la mythique DS qui fête cette année ses 60 ans. Cette Citroën de 1955 est cette année la star de nombreux stands de la marque aux chevrons sur les différents salons de l'automobile où elle se déplace. La transition sera toute trouvée avec le concours d'élégance, l'un des grands moments de l'événement qui allie à la fois couture et automobile. La vente aux enchères ou les courses sur le circuit de la prairie constituent les autres grand temps forts. "Un nouvel événement devrait s'ajouter à la programmation", annonce Philippe Bertin. En marge de la parade en centre-ville du samedi après-midi, un rassemblement est prévu sur la place Saint-Sauveur autour des musiques de films. Sur fond de concerts de moteurs, bien évidemment...