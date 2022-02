Monaco (AFP). Ligue des champions: Raggi et Silva titulaires avec Monaco face à la Juve

L'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim a décidé de titulariser l'Italien Andrea Raggi en défense centrale, et le jeune milieu portugais Bernardo Silva en attaque, mercredi pour le quart de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Raggi était en balance avec l'expérimenté portugais Ricardo Carvalho en défense centrale, tandis que Bernardo Silva a été préféré à l'international marocain Nabil Dirar pour épauler Anthony Martial et Yannick Ferreira Carrasco en attaque, selon la composition monégasque publiée mercredi sur le site de l'UEFA, organisateur de la Ligue des Champions. Le capitaine monégasque, Jérémy Toulalan, absent lors du match aller perdu 1-0 à Turin, est bien titulaire dans l'entrejeu, aux côtés du meneur de jeu Joao Moutinho et de l'international Espoir français Geoffroy Kondogbia. Côté Juve, Andrea Pirlo est titulaire, tout comme l'ancien monégasque, l'international français Patrice Evra. L'animation offensive sera à la charge de l'Espagnol Alvaro Morata et de l'international Argentin Carlos Tevez. Les équipes: Monaco: Subasic - Fabinho, Raggi, Abdennour, Kurzawa - Toulalan (cap.), Moutinho, Kondogbia - B. Silva, Martial, Ferreira Carrasco Juventus Turin (ITA): Buffon (cap.) - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Liechtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Evra - Tevez, Morata Arbitre: William Collum (SCO)

