La floraison des food trucks à Caen

Leurs points commun sont nombreux. Esthétiquement soignés, le plus souvent implantés dans des zones d'activité professionnelle et bien équipés, les food trucks envahissent le cœur de l'agglomération caennaise. A ne pas confondre avec les camions à pizza, ces véritables restaurants mobiles séduisent de plus en plus d'adeptes le midi, mais aussi parfois en soirée, au milieu d'événements ponctuels. "Au moment où nous pensions à créer notre food truck l'année dernière, il n'en existait que deux ou trois sur Caen, a pu observer Nathalie Kocinski, co-gérante d' "Un sourire dans l'assiette" avec sa cousine Olivia. Aujourd'hui, nous sommes presque une dizaine".

Une identité forte

Pour séduire, tous misent sur une identité forte. "La base, c'est le camion que nous avons voulu joyeux avec des dessins et une couleur vive, le orange", poursuit-elle. Un outil de travail choyé, confectionné sur mesure par un carrossier manchois. La gazinière installée n'a rien à envier au matériel utilisé dans les restaurants traditionnels. "Chez Luce" a également beaucoup misé sur son camion, un tube HY Citroën de 1971. "Le fait qu'on le remarque nous assure une belle accroche marketing", indiquent Céline et Ludovic, les gérants.

Mais l'identité, c'est bien sûr également l'offre culinaire. Si "Un sourire dans l'assiette" a opté pour une cuisine végétarienne, "Sushi made in ici" a, comme son nom l'indique, pris le pari du met japonnais le plus répandu en occident. Dans un tout autre genre, "La fourchette rouge" a même misé sur sa carte pour obtenir en juillet dernier l'autorisation de la Ville de Caen de s'implanter les mardis et jeudis midis en plein cœur de ville, place de la République. "Mon combat, c'est la mal-bouffe et pour proposer des recettes de qualité, je me limite donc à 15 plats servis chaque jour", précise la gérante, Jila Schutz qui refuse les produits congelés dont la notoriété s'est construite sur ses samoussas et autres brochettes de Damas. Et pour s'adapter au mieux à ses clients, elle prend également les réservations par téléphone, "pour éviter de leur faire perdre du temps sur la précieuse pause du midi".

En plein dans le mille ! Car la demande est là. Et ce n'est certainement pas un hasard si les food trucks prolifèrent dans les zones d'activité professionnelle, comme sur les parkings du Régime social des indépendants ou de la Chambre de commerce et d'industrie à Saint-Contest. "On y va d'abord parce que c'est bon, mais aussi parce que ça permet de manger rapidement et souvent équilibré", apprécie Silvère, salarié à la CCI. Pour s'installer dans ce type de zone, les exploitants négocient directement avec l'entreprise concernée. "Il faut bien connaître le secteur où on s'implante parce que par exemple, ça ne marche pas très fort dans les secteurs industriels où les 3x8 sont courantes, générant des horaires décalés, sans oublier l'habitude difficile à changer de la gamelle", analyse Nathalie Kocinski. La Ville de Caen a prévu d'autoriser un emplacement supplémentaire cette année.

Repères

Moins de 10 €. Pour qu'un food truck fonctionne, il se doit d'être moins cher qu'un restaurant. Le menu à moins de 10 € est fréquent et tourne plutôt autour de 8 €.

Clientèle. Les food trucks de Caen et de ses proches alentours ciblent une clientèle de bureau. L'été, ils sont nombreux à migrer vers la côte, là où les restaurants sont peu nombreux.

A Caen. Seuls quatre emplacements sont autorisés par la ville pour les food-trucks : lycée Fresnel, place de la République, Rue Alfred Kastler, et à l'angle de la rue Claude Bloch et Bd Becquerel. Par ailleurs il existe d'autres marchands de bouche mobiles : 2 poissonniers (Calvaire St Pierre, Folie Couvrechef), 1 ostréiculteur (Cygne de croix), 1 pizzaïolo (Cours Koenig), 1 maraîcher (Place Courtonne), 1 confiseur (place Courtonne) et 8 emplacements au stade d’Ornano les soirs de matchs.

Les adresses

Attention, les Food trucks sont... mobiles. Leur lieu d'implantation change régulièrement. Ne pas hésitez à vérifier sur les pages Facebook de chacun avant de s'y rendre. Mais en général, ça donne :

Burger & Coffee

Mardi midi : CCI à Saint-Contest et mardi soir : Bernières-sur-Mer / mercredi soir : Douvres-la-Délivrande au marché des saveurs / jeudi midi : CCI à Saint-Contest et jeudi soir : Courseulles-sur-Mer

C'est quoi ce truck

mardi midi : E2SE et mardi soir : Prairie Squash à Louvigny / parking Top Campus au Citis à Hérouville Saint-Clair / Pôle unicité à Caen /

Chez Luce

Lundi , mercredi et jeudi midis : CCI à Saint-Contest / mardi midi : campus 4 ; et régulièrement au Cargö

Chez Patoch'

Vendredi midi : E2SE à Caen / dimanche midi : marché Saint-Pierre à Caen

La fourchette rouge

Lundi et mercredi midis : CCI à Saint-Contest / mardi et jeudi midis : place de la République à Caen

Omaha Burger

Mardi midi : Object'Ifs Sud à Ifs / mercredi midi : E2SE à Caen / jeudi midi : parking du Leclerc Drive à Cormelles le Royal / samedi midi : parking Castorama à Fleury-sur-Orne / dimanche midi : marché Saint-Pierre de Caen

Sushi made in ici

Mardi midi : CCI à Saint-Contest et mardi soir : place de la mairie à Authie / mercredi midi : zone Obect'Ifs Sud à Ifs et parking du bar Saint-Claude à Luc-sur-Mer / jeudi midi : E2SE à Caen / vendredi midi : parking Nollet à Citis Hérouville et vendredi soir : parking du 8 à Huit à Saint-Aubin

Un sourire dans dans l'assiette

Lundi midi : Citis à Hérouville / mardi midi : Object'Ifs Sud à Ifs / jeudi midi : parking laboratoires Gilbert à Hérouville / vendredi midi : parking du RSI à Saint-Contest et de 16h45 à 18h45 sur le parking biocoop Olaf sur le bypass de Bayeux