Violence en Libye : augmentation du brut

Dans les échanges matinaux, le baril de "light sweet crude" pour livraison en mars gagnait 6,45 USD à 92,65 USD. Celui du Brent de la Mer du Nord pour livraison en avril s'appréciait de 1,21 USD à 106,95 USD.

"La montée des violences en Libye et au Bahrein soutient les prix du pétrole, et la géopolitique est actuellement le principal facteur d'influence sur le marché", ont indiqué les analystes de Barclays Capital dans une note.

De violents affrontements se sont poursuivis lundi en Libye, y compris dans la capitale Tripoli et dans plusieurs villes aux mains des manifestants, cependant que les mouvements de contestation ont pris de l'ampleur au Moyen-Orient.

Une propagation des troubles dans la région pourrait menacer l'offre d'or noir aux économies de la planète car le Proche-Orient et l'Afrique du Nord abritent les principaux pays producteurs de pétrole, soulignent les analystes du marché.

La Libye était en 2009 le quatrième producteur de pétrole en Afrique, et l'un des 20 plus gros producteurs de pétrole au monde, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Elle détient les plus grosses réserves de pétrole d'Afrique et exporte 80% de son or noir vers l'Europe, en particulier l'Italie, son ancienne puissance coloniale.

Les manifestations contre les régimes autoritaires en place se poursuivaient également à Bahreïn, au Yémen, en Irak et au Maroc.

La veille, vers 17H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril s'échangeait à 104,78 dollars sur l'InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 2,26 dollar par rapport à la clôture de vendredi, après avoir atteint 105,15 dollars, un sommet depuis le 25 septembre 2008.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars grimpait de 3,91 dollars à 90,11 dollars, après être monté à 90,52 dollars, son niveau le plus élevé depuis deux semaines.

