Us Avranches: Richard n'est plus désiré !

Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, le président de l'US Avranches Gilbert Guérin, a pourtant indiqué à l'hebdomadaire “C'est un des meilleurs entraîneurs que le club a eu mais il est très compliqué”. Et puis, au delà des caresses, il y a les claques quand le patron du club manchois poursuit: "Il mettait en péril les fondations du club [...] Il ne parlait plus à deux dirigeants depuis des mois et ils ont menacé de quitter le club."

"C'étaient eux ou lui. Il y a une hiérarchie à respecter. Nous sommes une entreprise de 35 salariés avec deux millions d'euros de budget !” Gilbert GUERIN, président de l'US Avranches

Arrivé, il y a 3 ans, Richard Déziré restera l'entraineur du retour en National, l'entraineur de la première qualification en seizième de finale de la Coupe de France, bref, l'entraineur qui a fait grandir un club qui n'est décidément pas prêt pour l'étage du dessus.

Pas toujours facile à comprendre...