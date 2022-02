Sortir dans le Calvados : jeudi 23 avril

Samedi, il y a du football, le SM Caen reçoit l'équipe de Guingamp pour le compte de la 34ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre, ce samedi, à 20h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



Jusqu'au 10 mai, la ville de Caen accueille la grande foire de Pâques au parc des expositions. Environ 140 manèges, jeux et stands de confiserie font le bonheur des petits et des grands. Retrouvez les horaires d'ouverture sur caen.fr et profitez-en avec vos enfants pendant ces vacances scolaires.



Le Festival Papillons de Nuit fêtera ses 15 ans les 22, 23 et 24 mai prochain à Saint- Laurent-de-Cuves avec Tendance Ouest. Le cru 2015 s'avère une excellente année. Retrouvez le programme complet et la billetterie sur Papillons de Nuit