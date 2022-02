Escales urbaines : le Homeball, un sport "Made in Normandie"

Toute la semaine, le festival Escales Urbaines, à Equeudreville, met à l'honneur les cultures de la rue : rap, graff, d'jing... mais aussi des sports comme le BMX, le skate, les échasses urbaines ou le parkour, art du déplacement. L'une des activités proposées est un sport inventé par un Manchois : le Homeball.

Ca bouge !

Tout commence en 2011, quand son créateur, Dominique Desbouillons réserve une pièce de sa maison de la Haye-Pesnel pour jouer au foot avec ses neveux. "Nous avions mis en place des buts superposés, comme des cibles sur les murs. Au début ils ont cassé quelques vases, cadres... Je n'aurais sûrement jamais inventé le Homeball sans mes neveux !" explique le papa de ce sport un peu particulier.

"Homeball", littéralement "maison du ballon". Il s'agit d'une cage en filet, plus ou moins grande, dans laquelle se met en place une partie de handball ou de football. La taille standard du terrain : 6,5 mètres X 6,5. Le ballon, qui rebondit sur les côtés mais aussi sur le toit, oblige les joueurs à bouger en permanence. On y joue par équipe de 2, 3 ou même en 1 contre 1. Le but, c'est de marquer des points en logeant le ballon dans les cibles du camp adverse, placées à différentes hauteurs. Attention à la cible rouge : elle fait retomber l'équipe à zéro !

Un championnat de France en juillet

"C'est un équipe facile à mettre en place, en intérieur ou extérieur. Le montage dure 20 minutes. J'en ai déjà écoulé une soixantaine en France, achetés par les collectivités, les maisons de quartier..." indique Dominique Desbouillons. Comptez environ 3000 euros pour acquérir un homeball de 36m2, mais il peut aussi se louer pour un événement particulier. "C'est accessible à tous les publics, quel que soit leur âge ou leur niveau sportif. L'avantage, c'est que vous pouvez jouer près d'un plan d'eau sans que le ballon ne tombe à l'eau, ou bien dans un salon sans qu'il ne renverse les verres à cocktail !"

Le premier Championnat de France de Homeball sera organisé samedi 4 juillet 2015 à Hérouville-Saint-Clair au stade Prestavoine.

Le Homeball et toutes les autres activités sont à découvrir jusqu'à la fin de la semaine. Samedi 25 avril, une grande après-midi découverte est organisée sur la place Mandela, à Equeudreville. Tous le programme du festival, à découvrir ici.

BONUS AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest