Marine Le Pen fustige la politique migratoire du gouvernement

Portée par les sondages - lui donnant jusqu'à 20% à la présidentielle -, certaine d'avoir toujours un coup d'avance en matière de discours musclés, la nouvelle patronne du FN n'a attendu que quelques jours pour réagir au futur débat annoncé par la majorité, à la demande de Nicolas Sarkozy.

"Je me demande pourquoi ils reviennent là-dessus, après l'échec de l'identité nationale", confiait un cadre frontiste au siège du parti, à Nanterre, se disant sûr que cette thématique finirait à terme par légitimer le discours du FN.

Dans ce contexte, Marine Le Pen a directement lié immigration et laïcité lors de sa conférence de presse.

"On le sait, l'aggravation d'une immigration extra-européenne a et aura un impact direct sur la remise en cause de nos valeurs de laïcité", a-t-elle lancé.

Et sur ce terrain, Nicolas Sarkozy fait figure de "champion d'Europe toutes catégories", a-t-elle ajouté, avant de fournir une série de chiffres à la hausse pour l'année 2010.

D'après ces données, 198.604 titres de séjour ont été accordés en France, soit 13,2% de plus qu'en 2009.

"L'immigration professionnelle a progressé de 4,8% à 25.432", "l'immigration familiale de 7,5% à 81.237" et le nombre de naturalisations a "grimpé de 7,8% sur un an, pour atteindre 116.610", a déploré la patronne du parti d'extrême droite.

"Ce sont des chiffres savamment cachés, érigés en secret d'Etat, des chiffres que des fonctionnaires républicains écoeurés" ont fourni au Front national, a-t-elle assuré, osant même une comparaison entre ces "patriotes" et l'icône de la Résistance, Jean Moulin.

En septembre 2010, le ministre de l'Immigration de l'époque, Eric Besson, avait pourtant déjà révélé des tendances à la hausse pour les huit premiers mois de l'année, par rapport à la même période en 2009.

Selon Marine Le Pen, ces chiffres démontrent que l'immigration "est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française".

Alors que la majorité a semblé plutôt divisée depuis l'annonce du débat sur la laïcité, certains craignant une "stigmatisation de l'islam", le discours frontiste est déjà rodé depuis longtemps.

Ainsi, en présence de son père, Marine Le Pen a rappelé son attachement au principe de "préférence nationale", qui verrait les étrangers privés d'aides sociales. Elle a prôné la suppression du droit du sol, le "retour au pays" des chômeurs étrangers dans les trois mois et la reconnaissance du droit au regroupement familial ... "dans le pays d'origine".

Avec un FN au pouvoir, le nombre de titres de séjour délivrés en France n'excéderait pas 10.000 par an, contre environ 200.000 aujourd'hui, a-t-elle promis, soit une baisse de 95%.

Affirmant ne pas "jouer sur les peurs", la fille de Jean-Marie Le Pen n'a cependant pas hésité à annoncer "une nouvelle vague migratoire gigantesque" en provenance des pays arabes gagnés par les soulèvements populaires, évoquant des "milliers" d'immigrés qui pourraient devenir "des centaines de milliers et peut-être même des millions".

La semaine dernière, Nicolas Sarkozy avait demandé aux partis de la majorité et aux parlementaires de se saisir du débat sur "la laïcité" et la place de l'islam en France. L'UMP a prévu d'organiser une convention sur ce thème le 5 avril.

AFP.