Metz (AFP). Indonésie: la famille du Français condamné à mort implore Hollande et l'UE de le sauver

La famille de Serge Atlaoui, un Français condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue et dont l'ultime recours a été rejeté mardi, a imploré François Hollande et l'Union européenne de "mettre tout en ?uvre" pour le sauver. "Notre famille en appelle au président de la République, M. François Hollande, et à l'Union européenne pour mettre tout en ?uvre pour sauver Serge Atlaoui du peloton d'exécution", a déclaré à l'AFP l'un de ses frères, André Atlaoui, en faisant part de son "désarroi" et de son "incompréhension" face à la décision de la Cour suprême d'Indonésie.

